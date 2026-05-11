به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌ بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: بیشینه دمای امروز مشهد ۲۲ درجه است که تا روز جمعه به ۳۳ درجه می رسد.

سارا حکمی افزود: برای امروز و فردا در برخی نقاط استان از جمله در مناطق هزار مسجد و بینالود رگبار باران همراه با رعد و برق و احتمال جاری شدن رواناب پیش‌ بینی شده است.

حکمی ادامه داد: وزش باد شدید با احتمال کاهش کیفیت هوا نیز در این هفته در مناطق مستعد و بادخیز وجود دارد.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته فریمان با دمای هفت درجه سلسیوس خنک‌ ترین و فیض آباد با دمای ۳۳ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

حکمی افزود: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۱۳ و ۲۲ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز کمینه دما ۱۳ درجه و بیشینه دما ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.