به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران پلیس آگاهی از وجود یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق در بخش جره و بالاده این شهرستان باخبر شدند.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و نسبت به توقیف کامیون اقدام کردند.

وی بیان کرد: ماموران موفق شدند در بازرسی از کامیون در مجموع ۱۲ هزار لیتر گازوئیل فاقدمجوز و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کنند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.