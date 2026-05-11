مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان از تصمیمات مؤثر در خصوص تعیین تکلیف بازار تاریخی رشت پس از آسیبهای ناشی از حوادث دی ۱۴۰۴و پیگیری روند ثبت جهانی ماسوله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استاندار گیلان با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهمنظور بررسی مسائل حوزههای مرتبط با میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دیدار و گفتوگو کرد.
یوسف سلمانخواه ضمن قدردانی از راهبری هوشمندانه و پیگیریهای مسئولانه استاندار گیلان گفت: موضوع تعیین تکلیف بازار تاریخی رشت، با تأکید بر جایگاه بیبدیل بازار تاریخی رشت بهعنوان قلب تپنده هویت تاریخی و اقتصادی بهصورت ویژه بررسی شد.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان ابراز کرد: در این دیدار، طرفین به ضرورت تسریع در مرمت، بازسازی اصولی و بازگرداندن رونق به این مجموعه تاریخی تأکید کردند و تصمیمات لازم برای تأمین منابع و هماهنگیهای اجرایی لازم اتخاذ شد.
او در ادامه افزود: روند ثبت جهانی ماسوله بهعنوان یکی از شاخصترین بافتهای تاریخی و پلکانی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و تعاملات ملی و بینالمللی برای تحقق این هدف راهبردی مورد تاکید است، تا نام ماسوله در فهرست میراث جهانی بدرخشد و جایگاه گیلان در عرصه گردشگری جهانی بیش از پیش ارتقا یابد.
از دیگر محورهای مورد مذاکره، موضوع تأمین ساختمان جدید برای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان در چارچوب سیاستهای مولدسازی داراییهای دولت است. در این زمینه نیز راهکارهای اجرایی و تصمیمات مناسبی برای بهبود شرایط اداری و افزایش کارآمدی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.