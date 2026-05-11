هفتاد و یکمین شب پیاپی حماسه حضور میدانی مردم استان اصفهان در حمایت از رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح ادامه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیشب بازهم شاهد تجلی بینظیر وحدت و پای بندی ملت در سراسر استان اصفهان ازگلپایگان گرفته تا خوانسار، شهرضا، تیران و کرون، برخوار، هرند، کوهپایه و بویین میاندشت مردم با حضور پرشور خود در تجمعهای شبانه، پیام حماسه و قدرت خود را به گوش جهانیان رساندند.
این موج وفاداری در نجفآباد، درچه، خوروبیابانک، کوهپایه، شاهینشهر، فریدونشهر دهق و سمیرم نیز با اقتدار ادامه یافت.
شرکتکنندگان در این تجمعات، با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر حمایت بیقید و شرط خود از نیروهای مسلح تأکید کردند و اعلام داشتند که در برابر هرگونه تهدید دشمن علیه امنیت ملی در صف اول ایستادهاند.