آیین توزیع اقلام بانک امانات پزشکی شهرستان‌های استان تهران در شهریار

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان تهران بیش از ۱۵۰ دستگاه تجهیزات تخصصی پزشکی به همت خیرین، میان بانک‌های امانت جمعیت هلال احمر شهرستان‌های استان تهران توزیع شد تا به صورت رایگان در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.