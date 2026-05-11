معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان تهران بیش از ۱۵۰ دستگاه تجهیزات تخصصی پزشکی به همت خیرین، میان بانکهای امانت جمعیت هلال احمر شهرستانهای استان تهران توزیع شد تا به صورت رایگان در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.
احمد احمدی گفت: این اقلام در بین شهرستانهای استان تهران توزیع و برای استفاده اقشار نیازمند به طور رایگان در اختیار قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه اقلام ذکر شده توسط خیرین تهیه شده افزود: این اقلام شامل ۹۰ دستگاه ویلچر، ۳۲ دخت بیمارستانی، ۳۲ دستگاه اکسیژن ساز و اقلام سونوگرافی پرتابل میباشد که در آیینی در اختیار جمعیت هلال احمر شهرستانهای استان تهران قرار گرفت.