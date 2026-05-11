پخش زنده
امروز: -
مرمت قلعه تاریخی صادقآباد بافق با هدف حفاظت، احیا و بهرهبرداری فرهنگی از این اثر ارزشمند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عملیات مرمت بنای تاریخی قلعه صادق آباد بافق که با شماره ۳۶۸۹ در سال ۱۳۹۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، با همکاری کارشناسان حوزه مرمت و با رعایت اصول فنی و حفاظتی در دستور کار قرار گرفت.
در مرحله نخست این طرح، آسیبشناسی بنا، استحکامبخشی بخشهای فرسوده، مرمت دیوارهای خشتی و ساماندهی فضاهای داخلی انجام خواهد شد، همچنین پاکسازی محوطه اطراف و جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب طبیعی از دیگر اقدامات پیشبینیشده در این پروژه است.
قلعه صادق آباد برجی هشتضلعی به ارتفاع ۹ مترمربع و از آثار بهجامانده از دوره زندیه است، این قلعه دارای دو برج مدور با مصالح خشت و گل، در مرکز روستای صادق آباد قرار دارد که در ادوار گذشته برای دفاع از روستا استفاده میشد، اما این به آن معنا نیست که ابنیه یاد شده فقط یک دژ نظامی بوده است، زیرا در واقع این بنا در مرکز روستا و دارای اتاقهای اعیاننشین است.