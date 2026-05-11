به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای بابایی گفت: حدنگاری و ثبت سند رسمی این اراضی، با رفع موانع و چالش‌ها محقق می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تامین امنیت تولید و سرمایه گذاری در روستا‌ها و پیشگیری از مهاجرت روستائیان به کلانشهرها، در گرو حدنگاری و ثبت مالکیت اراضی کشاورزی است.

در این نشست مقرر شد کمیته ویژه‌ای با همکاری سازمان ثبت، مجلس، جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی برای رفع موانع ثبتی اراضی کشاورزی چاره اندیشی شود.