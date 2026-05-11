مرکز رسانه‌ای رشد و مرکز تولیدات مردمی (متم) صدا و سیمای استان یزد به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان کریمی میبدی مدیرکل صداوسیمای یزد با صدور حکمی، مهدی سلطانی را به عنوان مسئول مرکز رسانه‌ای و مرکز تولیدات مردمی (متم) صدا و سیمای استان یزد منصوب کرد.

برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، هنری و مهارتی به منظور تربیت نیروی انسانی مومن، متعهد و انقلابی، ارتقای مدیریت محتوای رسانه‌ای جبهه انقلاب، جلب مشارکت دستگاه‌های فرهنگی برای تولید آثار فاخر، استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی در حوزه تولید و انتشار آثار رسانه‌ای جبهه انقلاب، تقویت تولیدات جامعه هنری استان و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی به منظور تولید آثار فاخر در حوزه رسانه و جهاد تبیین از جمله اهداف تاسیس این مرکز عنوان شده است.

مهدی سلطانی دارای دکترای علوم سیاسی و کارشناسی ارشد معارف اسلامی متولد ۱۳۵۳ در یزد است و پیشتر به عنوان معاون خبر رسانه ملی در استان یزد فعالیت کرده است.

مرکز رسانه‌ای رشد صدا و سیما در محل سابق گنجینه فرهنگ و هنر یزد واقع در انتهای کوچه مسجد ملااسماعیل جنب میدان خان قرار دارد.