پویانمایی سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی در کمتر از ۲۰ روز نمایش در روسیه موفق به جذب نزدیک به ۵۰ هزار مخاطب و فروش بیش از ۲۵۵ هزار دلار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پویانمایی سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، که با عنوان بین‌المللی و روسی «Толстяк Юзи (۲۰۲۶)» از تاریخ ۱۶ آوریل برابر ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ اکران عمومی خود را در سینما‌های روسیه آغاز کرد و فروش ۲۵۵،۷۶۱ دلاری داشت.

بر اساس اطلاعات موجود در صفحه باکس‌آفیس Kinometro /BK Media برای انیمیشن Yooz (Толстяк Юзи)، این اثر که به مدت ۱۸ روز روی پرده سینما‌های روسیه رفته، موفق به جذب ۴۹،۸۰۰ مخاطب و فروش ۱۹،۲۴۰،۸۶۴ روبل شده است.

«یوز» سومین انیمیشن از سینمای ایران پس از «پسر دلفینی۱» و «پسر دلفینی۲» است که در کشور روسیه اکران و موفق شده فروش قابل توجهی را در گیشه رقم بزند.

این پویانمایی سینمایی که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد، در سینما‌های ایران نیز فروش ۹۷ میلیارد تومان و جذب ۱ میلیون و ۵۸۰ هزار مخاطب در سینما‌ها را تجربه و عنوان‌های پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران و دومین انیمیشن پرمخاطب پس از انیمیشن «بچه زرنگ» را از آن خود کرد.

پخش این اثر برعهده شرکت Ten Letters (Десять букв) بوده و اکران بین‌المللی «یوز» برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.