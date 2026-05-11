هم‌زمان با هفته میراث‌فرهنگی، پویشی مردمی برای مرمت و احیای داوطلبانه برج تاریخی روستای دستجرد شهرستان تفت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کارگاه مرمت و احیای داوطلبانه برج تاریخی روستای دستجرد که با هدف ترویج فرهنگ مشارکت شهروندی در حفاظت از آثار تاریخی برنامه‌ریزی شده، حاصل همکاری مشترک دهیاری روستای دستجرد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد است.

در فراخوان این کارگاه از تمامی علاقه‌مندان به میراث کهن، دانشجویان معماری و مرمت و فعالان اجتماعی دعوت شده است تا در روز‌های پنجشنبه ۲۴ و جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، در عملیات اجرایی و کارگاهی احیای این بنای ارزشمند مشارکت کنند.

این کارگاه دو روزه فرصتی بی‌نظیر برای آموزش عملی مرمت زیر نظر کارشناسان مجرب است و در راستای حمایت از داوطلبان، تمامی خدمات رفاهی شامل حمل‌ونقل، اسکان و پذیرایی به صورت رایگان توسط جامعه محلی و برگزارکنندگان تأمین خواهد شد.

برج تاریخی دستجرد به عنوان یکی از نماد‌های معماری دفاعی منطقه، نقشی کلیدی در هویت تاریخی شهرستان تفت ایفا می‌کند و احیای آن با رویکرد مشارکت مردمی، گامی نو در صیانت از پایدار از مواریث فرهنگی استان یزد محسوب می‌شود.