به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،نورالدین نور یزدان با اشاره به‌ضرورت تعویض کنتورهای فرسوده اظهار کرد: سال گذشته ۱۸ هزار کنتور خراب و فرسوده در استان تعویض و ساماندهی شد.

به گفته وی اندازه‌گیری دقیق میزان مصرف مشترکان، کاهش هدررفت آب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان است که نقش کلیدی در مدیریت بهینه مصرف آب شرب در استان از مزایای تعویض کنتورهای خراب و فرسوده است.

مدیرعامل آبفا لرستان به مشکلات ناشی از فرسودگی تجهیزات اندازه‌گیری اشاره کرد و افزود: بسیاری از کنتورهای قدیمی به دلیل فرسودگی، خرابی یا آسیب‌های فیزیکی، دقت لازم در ثبت میزان مصرف را ندارند. این موضوع نه‌تنها باعث افزایش هدررفت آب می‌شود، بلکه مشکلاتی در محاسبه صحیح قبوض مشترکان نیز ایجاد کرده بود.