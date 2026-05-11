در دوران پر فراز و نشیب جنگ پرچم کشورمان در کنار پرچم حزبالله به اهتزاز درآمده که نمادی از وحدت و هدف مشترک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سالهاست برای مبارزه با کفر، استکبار و استبداد در منطقه غرب آسیا، آزادیخواهان، جبهه مقاومت را ایجاد کردهاند؛ رزمندگانی از یمن تا پاکستان، افغانستان، عراق و لبنان
این جبههای است که از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و اعتقادات چندین ملت، اتحادی مقدس را شکل داده که برابر همه دنیای استکباری متحد، منسجم و مقاوم ایستاده است.
سالهاست که مفهوم جبهه مقاومت، یعنی ایستادگیدر برابر همه جبهه کفر و حالا اینجبهه بهبالندگی رسیده و یکپارچهدر برابر جبهه کفر ایستاده است.