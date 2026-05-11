به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی فریمان گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا و جواهرات از خانه ای مسکونی، رسیدگی موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌ گیری از امکانات فنی و اشراف اطلاعاتی، تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان این سرقت آغاز کردند.

سرهنگ جواد سلطانی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانه‌ روزی، مخفیگاه متهمان شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، هر سه متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

وی اظهار داشت: متهمان پس از تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.