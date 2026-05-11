پخش زنده
امروز: -
جهاد کشاورزی استان اردبیل به باغداران استان توصیه کرد: برای بهبود کیفیت میوه و کاهش اثرات تنشهای محیطی نسبت به تغذیه باغات و تأمین عناصر غذایی در اوایل بهار توجه ویژه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جهاد کشاورزی استان اردبیل در اطلاعیه ای اعلام کرد:به اطلاع باغداران عزیز و زحمتکش استان میرساند، درختان میوه برای تولید محصولی با کیفیت عالی و عملکرد بالا، در اوایل بهار به ترکیبی از عناصر غذایی نیاز دارند. وضعیت تغذیهای مطلوب درختان میوه در ابتدای بهار، علاوه بر بهبود رشد رویشی اولیه، ریشهزایی، گلدهی و تشکیل مناسب میوه، نقش بسزایی در افزایش مقاومت درختان در برابر شرایط نامساعد محیطی از جمله تنشهای دمایی (سرما یا گرما)، باد گرم، کمبود یا مازاد رطوبت و سایر عوامل دارد.
همچنین، تغذیه مناسب در تشکیل نهایی میوه و کاهش ریزش گل و میوه نقشی حیاتی ایفا میکند و موجب تقویت جوانههای بارده میشود. در کنار رعایت مصرف متعادل تمامی عناصر غذایی ماکرو و میکرو، مصرف برخی عناصر غذایی در ابتدای فصل، از جمله نیتروژن، کلسیم، فسفر، پتاسیم، آهن، بور، روی، منیزیم و اسیدهای آمینه بهصورت محلولپاشی فروتست، تأثیر بسیار مهمی در بهبود کیفیت میوه تولیدی و کاهش خسارت ناشی از تنشهای محیطی دارد.
از باغداران گرامی انتظار میرود با بهرهگیری از توصیهها و راهنماییهای کارشناسان زراعت، ترویج و حفظ نباتات و نیز شرکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی، سطح دانش و توان علمی خود را ارتقا دهند تا بتوانند حداکثر محصول را از باغات خود برداشت نمایند.