در نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس با حضور دبیر شورای امنیت کشور، گزارش کاملی از اقدامات امنیتی و اطلاعاتی در جنگ رمضان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی امروز صبح (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) با حضور رییس، هیئت رئیسه و سایر اعضا با دستور کار بررسی گزارشات امنیتی و اطلاعاتی جنگ رمضان و پساجنگ برگزار شد.

در این نشست که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور و همچنین قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس حضور داشتند، گزارش مبسوط و کاملی از اقدامات امنیتی و اطلاعاتی در دوران جنگ رمضان و دوران پساجنگ ارائه شد.

در ادامه نشست نیز، نمایندگان سوالات و دغدغه‌های خود را در خصوص گزارش ارائه شده بیان داشته و دبیر شورای امنیت کشور نیز به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

در ادامه نشست نیز مقرر شد که دبیر شورای امنیت کشور، دغدغه‌های نمایندگان در خصوص مسائل امنیتی و اطلاعاتی کشور همچنین مسایل معیشتی و اقتصادی را به مسئولان ذی ربط اطلاع داده و همچنین پیگیری‌های لازم را در این خصوص صورت دهد.