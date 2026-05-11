فراخوان انتخاب کارگزار تبادل فناوری در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برای ارتقای سطح فناوری موجود در صنایع نفت و گاز منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، منطقه بینالمللی نوآوری ایران بهعنوان یکی از زیرمجموعههای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و نهادی تخصصی در ارتقای سطح فناوری موجود در صنایع نفت و گاز بهعنوان یکی از مأموریتهای این مجموعه است.
همچنین ایجاد بازار پایدار برای شرکتهای عضو منطقه در صنعت و گاز، پتروشیمی از اهداف منطقه بینالمللی است که این مهم توسط کارگزاران تبادل فناوری و مشاوران صنعتی اجرا میشود.
بر این اساس و بهمنظور بهرهبرداری از ظرفیت شرکتهای تبادل فناوری و مشاور، فراخوان انتخاب کارگزار منتشر شد.
ازجمله خدماتی که برای شرکتهای تبادل فناوری توسط اداره کل سرمایهگذاری و بومیسازی فناوری در نظر گرفته شده شامل: تعامل با بدنه عملیاتی صنعت، احصا نیازهای فناورانه صنعت؛ شناسایی گلوگاههای تأمین کالاهای استراتژیک، رصد توانمندی شرکتهای دانشبنیان و فناور متناسب با نیازهای احصا شده؛ همرسانی عرضه و تقاضای فناوری و انعقاد قراردادهای بومیسازی فناوری و راهبری و نظارت بر اجرای قراردادهای بومیسازی فناوری است.