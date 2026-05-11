هشدار زرد هواشناسی برای استان مرکزی؛ رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در راه است
ادارهکل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد، از نفوذ موج بارشی، افزایش ناپایداریهای همرفتی و وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق استان از سهشنبه تا چهارشنبه خبر داد.
بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۰ ادارهکل هواشناسی استان مرکزی، فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر سهشنبه ۲۲ اردیبهشت آغاز میشود و تا پایان روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، در ساعات بعدازظهر و شب سهشنبه، وقوع رگبار و رعدوبرق همراه با احتمال وزش باد شدید موقتی در برخی مناطق استان پیشبینی شده است. همچنین در بامداد و صبح چهارشنبه، احتمال رگبار و رعدوبرق بهویژه در نیمه شمالی استان وجود دارد و در طول روز نیز وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.
شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرقآباد، فراهان، کمیجان و محلات در محدوده اثر این سامانه قرار دارند.
هواشناسی استان نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر، ایجاد روانآب، لغزندگی جادهها، برخورد صاعقه و خسارت به سازههای سبک و ناپایدار هشدار داده و بر لزوم احتیاط در ترددهای جادهای، بازگشایی مسیرهای عبور آب، پرهیز از صعود به ارتفاعات و جلوگیری از چرای دام تاکید شده است.