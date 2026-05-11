به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۰ اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی، فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا پایان روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، در ساعات بعدازظهر و شب سه‌شنبه، وقوع رگبار و رعدوبرق همراه با احتمال وزش باد شدید موقتی در برخی مناطق استان پیش‌بینی شده است. همچنین در بامداد و صبح چهارشنبه، احتمال رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه شمالی استان وجود دارد و در طول روز نیز وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.

شهرستان‌های اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق‌آباد، فراهان، کمیجان و محلات در محدوده اثر این سامانه قرار دارند.

هواشناسی استان نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر، ایجاد روان‌آب، لغزندگی جاده‌ها، برخورد صاعقه و خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار هشدار داده و بر لزوم احتیاط در تردد‌های جاده‌ای، بازگشایی مسیر‌های عبور آب، پرهیز از صعود به ارتفاعات و جلوگیری از چرای دام تاکید شده است.