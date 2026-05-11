به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان اوز گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی و کنترل جاده به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمدی افزود: با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته مشخص شد که این موتورسیکلت فاقد هرگونه مدارک قانونی و مجوز‌های گمرکی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اوز با بیان اینکه کارشناسان ارزش این دستگاه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند ، گفت: راکب دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.