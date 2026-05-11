به دلیل حضور مسافران و کشاورزان فصلی؛
تشدید نظارت بر نانواییها و بازار فیروزکوه در تابستان
فرماندار فیروزکوه در نشست شورای آرد و نان با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار، آمادگی نانواییها در شرایط بحران، خواستار مدیریت هوشمند تأمین آرد و نان و ارتقای خدماترسانی به مردم و مسافران در روزهای آینده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
ابوالفضل زمانی نژاد در این جلسه با اشاره به افزایش جمعیت شهرستان در ایام تابستان به دلیل حضور گردشگران، مسافران، کشاورزان فصلی، گفت: در نیمه نخست سال، تمامی شوراها و کارگروههای شهرستان به صورت مستقیم تحت تأثیر افزایش جمعیت قرار میگیرند و شورای آرد و نان نیز به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، باید فعالتر و پویاتر عمل کند.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر نانواییها و بازار افزود: در شرایط فعلی کشور و با توجه به تأکید سران قوا بر کنترل بازار و مقابله با تخلفات، هیچگونه کمفروشی، احتکار و یا ضعف در خدماترسانی قابل قبول نیست و دستگاههای نظارتی باید بدون ملاحظه صرفاً در راستای حفظ حقوق مردم اقدام کنند.
فرماندار فیروزکوه با اشاره به بازدیدهای میدانی و غیرمحسوس از بازار شهرستان تصریح کرد: برخی ناهماهنگیها و افزایش قیمتها در سطح بازار مشاهده شده که نیازمند بازنگری، نظارت دقیقتر و بهروزرسانی شیوههای مدیریت بازار است.
زمانی نژاد در ادامه، تجهیز نانواییها به سیستمهای دوگانهسوز را یکی از مهمترین الزامات پدافند غیرعامل دانست و خاطر نشان کرد: تجربه بحرانها و شرایط خاص اخیر نشان داد که آمادگی نانواییها برای ادامه خدمترسانی در زمان قطعی برق یا گاز، یک ضرورت جدی است و باید تمامی واحدهای نانوایی به سمت آمادگی کامل در شرایط بحران حرکت کنند.