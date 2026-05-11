جلسه بررسی نحوه ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال ۱۴۰۵، در ساختمان سرو (ساختمان شماره ۲) شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) برگزار شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صد و سیما؛ در این نشست، حمید محلهای، مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه اعضای انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش و همچنین سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت ISQI به همراه معاونین و مدیران مربوطه حضور داشتند.
هدف از برگزاری این نشست، بررسی نحوه انجام ارزیابیهای خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال ۱۴۰۵ و بهویژه در شرایط پساجنگ عنوان شد.
در این جلسه، موضوعاتی همچون بازنگری در الزامات خدمات پس از فروش و اعمال تعدیلات در ضوابط و دستورالعملهای قانونی متناسب با شرایط فعلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین حاضران درباره تغییرات احتمالی در شیوه اجرای ارزیابیها، نحوه بررسی شاخصها و الزامات مرتبط با خدمات پس از فروش به ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند و نظرات مختلف درباره چگونگی اجرای ارزیابیها مطرح شد.
در پایان این نشست مقرر شد ارزیابیهای خدمات پس از فروش در آینده نزدیک و طی روزهای آتی آغاز شود. همچنین در پی آن بهمنظور بررسی دقیقتر نحوه اجرا و چگونگی ارزیابی پارامترها، جلسهای تکمیلی از سوی انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش برگزار خواهد شد.
براساس تصمیم اتخاذ شده، در نشست تکمیلی نمایندگان و اعضای اصلی شامل شرکتهای ایساکو، سایپایدک، مدیران خودرو، بهمن، مایان، امدادخودرو ایران و غیره به همراه مدیران مرتبط شرکت ISQI حضور خواهند داشت تا مسائل، دغدغهها و مشکلات مطرحشده از سوی شرکتها مجدداً بررسی و در فرآیند تدوین نهایی مدل ارزیابی لحاظ شود.
گفتنی است هدف از این جلسات استخراج و تدوین مدل نهایی ارزیابی خدمات پس از فروش سال ۱۴۰۵ عنوان شده است؛ مدلی که قرار است در روزهای آینده توسط شرکت ISQI هم در سطح شرکتهای خدمات پس از فروش و هم در سطح نمایندگیهای مربوطه، اجرایی و مورد ارزیابی قرار گیرد.