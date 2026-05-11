هفته سی و سوم فوتبال لیگ یک فرانسه یکشنبه به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
آنژه ۱ - ۱ استراسبورگ
موناکو ۰ - ۱ لیل
لوآور ۰ - ۱ المپیک مارسی
اوسر ۲ - ۱ نیس
رن ۲ - ۱ اف ث پاری
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ برست (گل: دزیره دو در دقیقه ۸۲)
تولوز ۲ - ۱ المپیک لیون
متس ۰ - ۴ لوریان
در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۷۳ امتیاز در صدر است و تیم لانس با ۶۷ امتیاز در رده دوم تثبیت شد و هر دو تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند. تیمهای لیل با ۶۱، المپیک لیون با ۶۰، رن با ۵۹ و المپیک مارسی با ۵۶ امتیاز دوم تا ششم هستند.
در پایین جدول تیمهای نیس با ۳۱، نانت با ۲۳ و متس با ۱۶ امتیاز در ردههای شانزدهم تا هجدهم قرار گرفتند و بدین ترتیب تیمهای نانت و متس به لیگ دو سقوط کردند. در لیگ یک فرانسه تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا میرود و تیمهای هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط میکنند. از لیگ دو تا کنون صعود تیمهای تروآ و لومان قطعی شده است.