مجموعه «بوم خاکی» داستان مکان‌هایی را روایت می‌کند که هنوز آثار و زخم‌های جنگ در آنها پیدا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی حکمت‌نیا تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «بوم خاکی» با حضور در استودیوی شبکه خبر گفت: این مجموعه روایتگر مکان‌هایی است که در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و آثاری از آن حوادث را همچنان در خود دارند.

حکمت نیا ادامه داد: تاکنون یک قسمت از این مجموعه پخش شده است. «بوم خاکی» به سراغ مکان‌هایی رفته که در جریان جنگ مورد حمله قرار گرفتند؛ مکان‌هایی که برخی از آنها اساساً نباید هدف قرار می‌گرفتند. از جمله این مکان‌ها می‌توان به پل بی‌۱، ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی، خانه‌های مردم، دانشگاه و مدرسه اشاره کرد.

وی افزود: در این برنامه تلاش کردیم روایت این اتفاقات را به زبان هنر بیان کنیم. سه هنرمند نقاش، یک نویسنده و یک موزیسین در هر قسمت حضور دارند. این هنرمندان در لوکیشن‌ها حضور می‌یابند، با فضا مواجه می‌شوند و همان‌جا بر اساس الهام لحظه‌ای خود شروع به خلق اثر هنری می‌کنند. حاصل این فرآیند، تولید یک برنامه تلویزیونی مستند است.

حکمت‌نیا درباره هدف از ساخت «بوم خاکی» گفت: همواره تلاش کرده‌ام نگاهی متفاوت به رویداد‌ها داشته باشم. پیش از این نیز در برنامه «از دل خاکستر» که از شبکه نسیم پخش شد، حمله به ساختمان شیشه‌ای را از زبان اشیاء روایت کردیم. ورود هنر به روایت جنگ، زاویه دید مخاطب را تغییر می‌دهد. هنر ماندگار است و می‌تواند بستری فراهم کند تا آیندگان از طریق آثار هنری، وقایع امروز را تحلیل و بررسی کنند.

تهیه‌کننده «بوم خاکی» درباره انتخاب هنرمندان توضیح داد: برای این کار به هنرمندانی با سلیقه و نگاه خاص نیاز داشتیم. از میان تعداد زیادی از هنرمندان، افرادی انتخاب شدند که هر یک دارای سبک مشخص و تجربه‌های متنوع هستند؛ برخی استاد دانشگاه، مدرس یا دانشجوی مقطع دکتری‌اند. تلاش کردیم طیفی از سلایق هنری را در برنامه پوشش دهیم.

وی با تأکید بر مستند بودن برنامه گفت: هیچ‌چیز در مقابل دوربین بازسازی یا بازی نمی‌شود و تلاش ما بر واقع‌گرایی کامل بوده است، هرچند این رویکرد برای گروه تصویربرداری با دشواری‌هایی همراه بود.

حکمت‌نیا درباره واکنش هنرمندان در مواجهه با فضا‌های آسیب‌دیده نیز اظهار کرد: روحیه هنرمندان لطیف‌تر است؛ در برخی لحظات بغض، بهت و احساسات شدید در آنها دیده می‌شد که بخشی از فضای واقعی برنامه را شکل می‌داد.

وی با اشاره به ساختار هر قسمت گفت: در هر قسمت پنج اثر خلق می‌شود؛ سه نقاشی، یک متن و یک قطعه موسیقی. البته در دو قسمت امکان خلق اثر موسیقایی فراهم نشد. در یکی از بخش‌ها که در مدرسه ضبط شد، موزیسین برنامه قطعه «یار دبستانی من» را اجرا کرد که متناسب با فضا بود. سبک آثار نیز متنوع است؛ از سوررئال تا واقع‌گرایی، اما خط سیر برنامه در همه قسمت‌ها یکسان است: حضور در لوکیشن، زیست هنرمند در فضا و خلق اثر.

تهیه‌کننده «بوم خاکی» در پایان درباره احتمال تولید فصل دوم این مجموعه گفت: گفت‌و‌گو‌هایی در این زمینه انجام شده است. برخی مکان ها مانند مدرسه میناب و تعدادی از بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده در فهرست پیشنهادی ما قرار دارند و می‌توانند سوژه‌های فصل بعدی باشند.

