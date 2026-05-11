به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: محیط بانان این اداره در جریان عملیات نظارتی بر پروانه‌های چرای دام در منطقه آزاد ارجمند، علاوه بر شناسایی و خروج دام‌های مازاد، موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح قاچاق از یکی از دامداران متخلف شد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های نظارتی به منظور صیانت از زیستگاه‌های طبیعی، اظهار داشت: در راستای جلوگیری از چرای مازاد و تخریب پوشش گیاهی، مأموران یگان با بررسی دقیق پروانه‌های چرای دامداران ورودی به منطقه آزاد ارجمند، موفق به شناسایی تعدادی از دامدارانی شدند که برخلاف مفاد پروانه خود، دام مازاد وارد منطقه کرده بودند و با هماهنگی‌های لازم، دام‌های مازاد از منطقه خارج شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در ادامه افزود: در جریان این مأموریت و بررسی وضعیت دامداران متخلف، یک قبضه سلاح کمرشکن دولول قاچاق نیز از یکی از دامداران کشف و ضبط شد.

فیروزنیا با تأکید بر اهمیت مقابله با تهدیدات زیستگاهی، تصریح کرد: صیانت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از ورود عوامل تخریب گر، از اولویت‌های اصلی این اداره است و با هرگونه اقدام مغایر با قوانین، از جمله ورود دام مازاد و حمل سلاح غیرمجاز، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهند شد.