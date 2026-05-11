مجله معتبر علمی «نیچر»، نسبت به پیامد‌های جبران‌ناپذیر تخریب آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و تجهیزات راهبردی در دانشگاه‌های برتر کشور از جمله صنعتی شریف و صنعتی اصفهان هشدار داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان ؛ مجله بین‌المللی نیچر (Nature) در شماره ۴ می ۲۰۲۶ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) خود، در گزارشی ویژه به بررسی آسیب‌های اخیر وارده به بدنه آموزش عالی ایران پرداخته است. این گزارش که توسط دفتر رایزن علمی ایران در اروپا ارسال شده است حاوی روایت‌های مستند پژوهشگران و اعضای هیئت علمی از تخریب بخشی از مراکز آموزشی و پژوهشی است که در ده‌ها سال با سرمایه‌گذاری ملی ایجاد شده بودند.

در بخش‌هایی از این گزارش آمده است که آسیب‌های جدی به آزمایشگاه‌های تخصصی و کتابخانه‌های مرجع، منجر به توقف یا اختلال عمیق در فعالیت‌های علمی دانشگاه‌های بزرگی همچون صنعتی شریف و صنعتی اصفهان شده است. دانشمندان ایرانی در گفت‌و‌گو با نیچر، این خسارت‌ها را «ضربه‌ای سنگین و نگران‌کننده» توصیف کرده‌اند که نه تنها تجهیزات تخصصی، بلکه ثمره سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری علمی کشور را در معرض نابودی قرار داده است.

نیچر در تحلیل خود تاکید می‌کند ؛ فراتر از خسارات فیزیکی، محدودیت‌های ارتباطی و اختلال در دسترسی به اینترنت، روند تبادل علمی، ارسال و دریافت مقالات و مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی را به‌ویژه برای پژوهشگران جوان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با بن‌بست مواجه کرده است. پژوهشگران در این گزارش نسبت به کاهش ظرفیت‌های پژوهشی کشور در سطح جهانی ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند.