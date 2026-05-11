مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: تعهد دولت این است که با توجه به افزایش تورم در مراحل بعد رقم یک میلیون تومان افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرهاد شیخی با اشاره به دهمین مرحله کالابرگ الکترونیکی ویژه ماه اردیبهشت گفت: این کالابرگ از ۱۵ اردیبهشت برای آن دسته از سرپرستان خانواری که رقم آخر کدملی آنان صفر، یک و دو بود، شارژ شد.

وی افزود: از بیستم اردیبهشت برای خانوار‌هایی که رقم آخر کدملی سرپرست خانوار عدد‌های سه، چهار، پنج و شش است، شارژ شده و از تاریخ بیست و پنجم هم برای سایردهک‌ها که رقم آخر کدملی سرپرست خانوار اعداد هفت، هشت و نه باشد شارژ می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه مدت اعتبار کالابرگ اردیبهشت تا پایان خرداد است، تأکید کرد که تعهد دولت این است که با توجه به افزایش تورم در مراحل بعد رقم یک میلیون تومان افزایش یابد.