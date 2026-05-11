رضا صادقی با انتشار از انتشار تازهترین قطعه موسیقی خود با عنوان «من ادامه میدمت» خبر داد؛ اثری که با فضایی عاشقانه برای جنگ ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا صادقی که در جنگ اخیر چند آهنگ جدید منتشر کرده است، از قطعه جدید خود با عنوان «من ادامه میدمت» خبر داد و در توضیح آن نوشت: «چه موافقم باشی چه مخالفم؛ تو مث وطنم عمیق و گرانقدری. من تو رو با قلبم ادامه میدم، چون تو امتداد قلب و وطن منی هموطنم.»
ترانه این اثر را روزبه رادمهر نوشته و موسیقی آن توسط امیر آرسین ساخته شده است.
همچنین تنظیم این قطعه را محمدرضا صادقی برعهده داشته است.