بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، موسی کشتکار در ادامه بررسی طرحها و اماکن ورزشی شهرستانهای جنوبی استان، وضعیت طرحها و زیرساختهای ورزشی در شهرستانهای دشتی، دیر و کنگان را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در جریان این بررسی با حضور در بخش کاکی شهرستان دشتی از استادیوم ورزشی این بخش بازدید و وضعیت امکانات، ظرفیتها و نیازهای این مجموعه را مورد توجه قرار داد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر همچنین با سفر به شهرستان دیر سالنهای ورزشی، استخر دیر و چمن مصنوعی ورزشگاه بردستان مورد بررسی قرار داد و به صورت میدانی در جریان وضعیت موجود، امکانات و مشکلات این مجموعهها قرار گرفت.
وی در ادامه این سفر با کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان دیر نشست مشترکی برگزار و مسائل و چالشهای حوزه ورزش این شهرستان را بررسی کرد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر در ادامه حضور خود در شهرستان کنگان نیز از سالن و استادیوم بنک، سالن تیراندازی و مجموعه ساحلی کنگان بازدید و وضعیت این مجموعههای ورزشی را ارزیابی کرد.
وی در حاشیه این بازدیدها اظهار کرد: برای اماکنی که نیاز به تعمیر، بازسازی و تجهیز دارند برنامهریزی لازم انجام خواهد شد تا در کوتاهترین زمان ممکن عملیات اجرایی آنها آغاز شود و این فضاها در اختیار ورزشکاران قرار گیرد.
کشتکار هدف از این بازدیدهای میدانی را شناسایی دقیق مشکلات، بررسی نیازها و تسریع در روند بهبود و توسعه زیرساختهای ورزشی استان عنوان کرد.
وی در پایان این بازدیدها در نشستی با کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان کنگان، موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختها و برنامههای حوزه ورزش در این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.