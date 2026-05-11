یک واحد فرآوری ماهی و میگوی غیرمجاز در آبادان کشف و از چرخه مصرف خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست آبادان گفت: در پی گزارشهای مردمی و پایشهای انجام شده یک واحد فرآوری ماهی و میگوی غیر مجاز در شهرک صنعتی شماره ۲ آبادان که به صورت غیر قانونی و غیر بهداشتی نسبت به تهیه خوراک ماهی و میگو فعالیت میکرد کشف شد.
رضا جاوید با بیان اینکه حدود ۲ تن ماهی شامل ۶۰۰ قطعه کوسه ماهی، ۱۸ قطعه سفره ماهی، آشغال ماهی و ۵ تن پودر خوراک ماهی و میگوی پرورشی کشف شد افزود: ماهیهای فاسد کشف شده با حضور کارشناسان محیط زیست و دامپزشکی امحاء و از چرخه مصرف خارج شد.
او ادامه داد: در این رابطه مالک این کارگاه به مراجع قضایی معرفی شد.