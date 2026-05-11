رئیس اداره پایش حفاظت محیط زیست استان تهران از تشدید پایش‌های تخصصی و سنجش آلایندگی واحد‌های صنعتی در شهرستان شهریار خبر داد و تأکید کرد که انطباق با استاندارد‌های زیست‌محیطی برای تمامی صنایع یک ضرورت قانونی و غیرقابل تغییر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا فدایی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر منابع آلاینده در شهرستان شهریار، بر ضرورت به روز رسانی تجهیزات کنترل آلودگی در صنایع تأکید کرد و خواستار همکاری حداکثری دستگاه‌های ذیربط در سالجاری شد.

وی با اعلام انجام عملیات سنجش امواج و پایش شش واحد صنعتی بزرگ در شهریار، بیان داشت: نظارت بر منابع آلاینده، بخشی از برنامه‌های مستمر این اداره است.

او در این خصوص تصریح کرد: صنایع باید بدانند که ارتقای سیستم‌های کنترلی و انطباق با استاندارد‌های محیط زیست، یک ضرورت قانونی و زیست محیطی است و پایش‌های ما با دقت بالا ادامه خواهد داشت تا میزان انطباق صنایع با مقررات سنجیده شود.

رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه با اشاره به استراتژی این اداره مبنی بر توسعه متوازن و پایدار توام با حفظ محیط زیست، خاطرنشان کرد: هدف ما اجرای نافذ قوانین برای حداقل سازی آلاینده‌ها در کنار حمایت از سیاست‌های توسعه‌ای استان است.

فدایی همچنین با خطاب قرار دادن مدیران صنایع و آزمایشگاه‌های معتمد، خواستار همکاری نزدیک و تمرکز بر اجرای دقیق استاندارد‌های زیست محیطی در سالجاری شد.