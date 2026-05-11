به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،جلیل جباری گفت: از ابتدای سال تعداد ۱۲ طرح گردشگری در سطح استان آماده بهره‌برداری شده است که تعداد ۶ طرح تاکنون افتتاح شده و مابقی نیز در روز‌های آتی به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: افتتاح طرح‌های گردشگری از اولین روز‌های نوروز ۱۴۰۵ در حضور استاندار اردبیل آغاز شد و در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی رمضان بود، بهره‌برداری از طرحهای جدید نشان دهنده توسعه مستمر صنعت گردشگری در استان اردبیل است.

او ضمن اعلام اینکه در حال حاضر ۸۶ طرح گردشگری در سطح استان در حال اجراست، تاکید کرد: حجم سرمایه‌گذاری در ۱۲ طرح آماده بهره‌برداری بیش از ۷۶۳ میلیارد تومان است که پس از افتتاح برای ۱۴۲ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و ۱۷۸ تخت نیز به ظرفیت مراکز اقامتی استان اضافه می‌شود.

جباری با اشاره به افتتاح هر هفته یک طرح از ابتدای سال، تصریح کرد: دو مجموعه آبدرمانی و یک رستوران ملل در شهرستان سرعین، یک مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در شهرستان اردبیل، بخش پذیرایی یک هتل چهار ستاره در شهرستان نمین و بخش پذیرایی یک مرکز تفریحی، سرگرمی و گردشگری در شهرستان مشگین‌شهر ۶ طرحی است که از ابتدای سال مراسم افتتاحیه آنها با حضور مسئولان استانی برگزار شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: شش طرح دیگر نیز در شهرستان‌های اردبیل، گرمی، مشگین‌شهر و پارس‌آباد آماده بهره‌برداری است که مراسم افتتاحیه و آغاز به کار رسمی آنها طی هفته‌های آتی برگزار می‌شود.