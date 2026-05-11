دیدار اعضای جمعیت هلالاحمر استان مرکزی با نماینده ولیفقیه در استان
هلالاحمر باید همواره آماده مقابله با بحرانها باشد
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با تقدیر از خدمات امدادگران هلالاحمر در حوادث داخلی و مأموریتهای بینالمللی، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل این نهاد برای مقابله با شرایط اضطراری و حوادث طبیعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی در دیدار با اعضای جمعیت هلالاحمر استان مرکزی، خدمات امدادگران در عرصههای مختلف را ارزشمند دانست و گفت: حضور نیروهای هلالاحمر در مرزها، دریا و مناطق بحرانزده از جمله لبنان و عراق، شایسته تقدیر است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی، از ظرفیت ارزشمند و مقدس هلالاحمر برای خدمترسانی در شرایط عادی و بحرانی برخوردار است.
امام جمعه اراک با اشاره به حوادث و تهدیدهای سالهای اخیر تصریح کرد: تا زمانی که دشمنان به اقدامات خصمانه خود ادامه میدهند، حفظ آمادگی و توان امدادرسانی ضروری است.
آیتالله دری نجفآبادی همچنین خدمت به مردم و امدادرسانی را عبادت دانست و خاطرنشان کرد: امدادگران با حضور در صحنههای مختلف، کارنامهای سرشار از خیر و خدمت برای خود رقم زدهاند و خداوند پاداش این خدمات محفوظ خواهد داشت.