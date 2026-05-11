نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تقدیر از خدمات امدادگران هلال‌احمر در حوادث داخلی و مأموریت‌های بین‌المللی، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل این نهاد برای مقابله با شرایط اضطراری و حوادث طبیعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در دیدار با اعضای جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی، خدمات امدادگران در عرصه‌های مختلف را ارزشمند دانست و گفت: حضور نیرو‌های هلال‌احمر در مرزها، دریا و مناطق بحران‌زده از جمله لبنان و عراق، شایسته تقدیر است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی، از ظرفیت ارزشمند و مقدس هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی در شرایط عادی و بحرانی برخوردار است.

امام جمعه اراک با اشاره به حوادث و تهدید‌های سال‌های اخیر تصریح کرد: تا زمانی که دشمنان به اقدامات خصمانه خود ادامه می‌دهند، حفظ آمادگی و توان امدادرسانی ضروری است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی همچنین خدمت به مردم و امدادرسانی را عبادت دانست و خاطرنشان کرد: امدادگران با حضور در صحنه‌های مختلف، کارنامه‌ای سرشار از خیر و خدمت برای خود رقم زده‌اند و خداوند پاداش این خدمات محفوظ خواهد داشت.