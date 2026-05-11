هفته سی و ششم فوتبال لیگ برتر انگلیس یکشنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
برنلی ۲ - ۲ آستون ویلا
کریستال پالاس ۲ - ۲ اورتون
ناتینگام فارست ۱ - ۱ نیوکاسل یونایتد
وستهام یونایتد ۰ - ۱ آرسنال (گل: لیاندرو تروسار در دقیقه ۸۳)
برنامه - دوشنبه ۲۱ اردیبهشت:
تاتنهام - لیدزیونایتد
در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۷۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۷۴ و منچستریونایتد با ۶۵ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتهاند. تیمهای لیورپول و آستون ویلا با ۵۹ امتیاز چهارم و پنجم هستند.
در پایین جدول تیمهای وستهام یونایتد با ۳۶، برنلی با ۲۱ و وولورهمپتون با ۱۸ امتیاز هجدهم تا بیستم هستند که سقوط تیمهای برنلی و وولورهپتون به دسته چمپیونشیپ مسجل شده است. از لیگ برتر انگلیس ۳ تیم به دسته چمپیونشیپ سقوط میکنند. از دسته چمپیونشیپ تاکنون صعود تیمهای کاونتری سیتی و ایپسویچ تاون محرز شده است.