مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با تداوم پایداری هوا و وزش باد گرم، دمای هوای استان از عصر فردا تا اوایل هفته آینده ۴ تا ۸ درجه سلسیوس به تدریج افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با ورود سامانه جنوبی به آسمان گیلان و وزش باد گرم، دمای هوای استان تا اوایل هفته آینده ۴ تا ۸ درجه افزایش مییابد.
وی از افزایش ابر، رگبار و رعد و برق در برخی مناطق، به ویژه در ارتفاعات و دامنههای گیلان به ویژه عصرها و شبها در این مدت خبر داد و افزود: به دلیل احتمال اصابت صاعقه، مردم و کشاورزان هنگام وقوع رعد و برق، از استقرار در فضای باز به ویژه زمینهای کشاورزی خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته ۳۰ درجه از لوشان و کمترین دما، از دیلمان ۶ درجه گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۴۰ درصد است.
محمد دادرس افزود: دریای خزر با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر برای فعالیتهای دریانوردی از امروز تا یکشنبه مناسب است.