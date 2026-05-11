به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با ورود سامانه جنوبی به آسمان گیلان و وزش باد گرم، دمای هوای استان تا اوایل هفته آینده ۴ تا ۸ درجه افزایش می‌یابد.

وی از افزایش ابر، رگبار و رعد و برق در برخی مناطق، به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌های گیلان به ویژه عصر‌ها و شب‌ها در این مدت خبر داد و افزود: به دلیل احتمال اصابت صاعقه، مردم و کشاورزان هنگام وقوع رعد و برق، از استقرار در فضای باز به ویژه زمین‌های کشاورزی خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته ۳۰ درجه از لوشان و کمترین دما، از دیلمان ۶ درجه گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۴۰ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای خزر با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی از امروز تا یکشنبه مناسب است.