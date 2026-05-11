رئیس اداره امور قرآنی در ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: ثبتنام از علاقهمندان در دوره استانی تربیت معلم حفظ و تربیت مربی انس کودکان با قرآن اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجتالاسلام محمد منصوری با ذکر اینکه این دورههای استانی مطابق با رصد و شناسایی نیازهای مناطق مختلف استان اجرایی میشود، گفت: فراخوان ثبتنام دوره «تربیت مربی آشنایی و انس کودکان با قرآن» و اولین دوره «تربیت معلم حفظ» منتشر شد و نامنویسی از علاقهمندان به مدت یک هفته ادامه دارد.
وی گفت: این دورهها با هدف تربیت نیروهای متخصص و فعال در حوزه فعالیتهای قرآنی برگزار میشود؛ معلم حفظ به معنی کسی که با تخصص کامل بتواند به تدریس حفظ بپردازد، یکی از مهمترین نیازها بود. با وجود برخورداری استان از شمار بالای حافظان قرآن کریم، اما در زمینه مدرس حفظ کمبود داریم که مقرر شد دوره تربیت معلم را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به این که بسیاری از مربیان قرآن با کودکان کار میکنند، بیان کرد: این فضا ایجاب میکند که معلمان قرآن کودکان، مهارتهای لازم را برای انتقال هدفمند و موثر آموزهها به کودکان کسب کنند که در این راستا، دوره تربیت مربی انس کودکان با قرآن در دستور کار قرار گرفت. هر دوی این دورهها برای اولین بار در استان به این شکل برگزار میشود.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه با توجه به تخصصی بودن دورهها ظرفیت محدود یعنی ۲۰ نفر برای هر دوره در نظر گرفتیم، گفت: اگرچه حجم تقاضا از بدو اعلام فراخوان، بسیار بالا و چند برابر ظرفیت بود، اما در حال حاضر امکان برگزاری بیش از یک کلاس ۲۰ نفره را نداریم لذا از بین متقاضیان، نیروهای فعالتر برای شرکت در دورهها انتخاب خواهند شد.
منصوری از اعطای گواهینامه معتبر سازمان دارالقرآن به شرکتکنندگان در این دورهها خبر داد و گفت: به محض اینکه شرایط مهیا شود، دورههای بعدی نیز برگزار خواهد شد تا افراد بیشتری تحت آموزش قرار بگیرند.
علاقهمندان برای اطلاع از شرایط و ثبتنام در اولین دوره استانی تربیت معلم حفظ از طریق فرمافزار https://formafzar.com/form/gvqkz و در دوره استانی تربیت مربی آشنایی و انس کودکان باقرآن از طریق فرمافزار https://formafzar.com/form/۳۲۹jf اقدام کنند.