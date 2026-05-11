بلاغ مبین، مهمترین ماموریت حوزههای علمیه
معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به بیانیه «حوزه پیشرو و سرآمد»، تأکید کرد: مهمترین مأموریت حوزههای علمیه «بلاغ مبین» و تبیین معارف دینی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
خانم طالبی، معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزههای علمیه خواهران به مناسبت همایش یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم اظهار داشت: مرور دقیق بیانات و توصیههای رهبر شهید انقلاب میتواند مسیر تحول حوزههای علمیه را، بهویژه در عرصه مأموریتهای تبلیغی و نقشآفرینی بانوان طلبه، روشنتر کند.
وی با اشاره به خاستگاه حوزوی انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی از حرکت یک طلبه، یعنی امام خمینی(ره)، آغاز شد و این حوزههای علمیه بودند که با نقشآفرینی مؤثر خود و با رهبری امام امت توانستند مردم را در مسیر تحقق آرمانهای الهی همگرا کنند.
معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه در بیانیه «حوزه پیشرو و سرآمد» مهمترین وظیفه حوزههای علمیه «بلاغ مبین» معرفی شده است، تصریح کرد: از برجستهترین مصادیق این مأموریت، ترسیم و تبیین خطوط تمدن نوین اسلامی است. این مسئله نشان میدهد که مأموریت تبلیغی حوزهها جدای از آموزش و پژوهش نیست و طلبهای میتواند در عرصه تبلیغ موفق باشد که در فهم میراث علمی و معارف دینی نیز بهخوبی تربیت شده باشد.
وی در ادامه با اشاره به توصیف رهبر شهید انقلاب از مفهوم حوزه علمیه، گفت: حوزه صرفاً یک نهاد آموزشی نیست، بلکه مجموعهای از علم، تربیت و کارکردهای اجتماعی و سیاسی است. تربیت نیروی انسانی مهذب، تولید اندیشه اسلامی در حوزههای مختلف اجتماعی و حضور در خط مقدم مقابله با تهدیدهای فکری و فرهنگی از جمله مأموریتهای مهم حوزههای علمیه است.
معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزههای علمیه خواهران همچنین بر ضرورت توجه حوزهها به مسائل نوپدید و اولویتهای فقهی مرتبط با اداره جامعه اسلامی تأکید کرد و افزود: موضوعاتی همچون نظام اقتصادی، عدالت اجتماعی، روابط دولت با ملتها و نقش مردم در حکمرانی از جمله مسائلی است که نیازمند پاسخهای فقهی و اجتهادی متناسب با شرایط امروز است.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق فضای فکری و فرهنگی جامعه، بهویژه نسل جوان، اظهار داشت: حوزههای علمیه باید با بهرهگیری از ابزارهای نوین رسانهای، تولید پیامهای اقناعکننده و پاسخگویی به شبهات، نقش فعالتری در عرصه تبلیغ دینی ایفا کنند.
معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزههای علمیه خواهران در ادامه با اشاره به توصیههای مطرحشده در بیانیه «حوزه پیشرو و سرآمد»، گفت: برای دستیابی به جایگاه پیشرو و سرآمد، حوزههای علمیه باید بهروز، زمانشناس و توجهمند به تربیت نیروهای کارآمد باشند. همچنین ارتباط صمیمی و مستمر طلاب با مردم از الزامات مهم موفقیت در مأموریتهای تبلیغی و فرهنگی است.
طالبی با تأکید بر لزوم تقویت امید در میان طلاب جوان، افزود: برخلاف برخی القائات، امروز نگاه اسلامی ـ ایرانی از عزت و جایگاه ویژهای برخوردار است و تبیین درست این افق میتواند انگیزه و استقامت طلاب جوان را در مسیر طلبگی افزایش دهد.
وی در پایان با اشاره به نقش بانوان طلبه در فرآیند فرهنگسازی، عنوان کرد: بانوان طلبه با توجه به ظرفیتهای ویژه خود میتوانند در عرصه فرهنگسازی، الگوسازی اجتماعی و تقویت گرایش به معارف دینی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند و همانگونه که امام خمینی(ره) فرمودند، زنان میتوانند در مسیر انسانسازی و تربیت جامعه نقشی پیشرو ایفا کنند.