به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلال احمر بردسکن گفت: سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان کمک دارویی و درمانی به بیش از ۲۰۰ نفر از بیماران نیازمند و دارای بیماری‌ های خاص پرداخت شد.

حسن جوان افزود: این کمک‌ ها پس از بررسی مدارک و اسناد درمانی افراد پرداخت شد و بیش از ۲۰۰ نفر از این خدمات حمایتی بهره‌ مند شدند.

جوان با اشاره به حادثه‌ خیز بودن این شهرستان و فاصله برخی روستاها از مرکز شهرستان اظهار کرد: جمع‌ آوری اطلاعات و شناسایی نیازهای مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفته است و بنا داریم در سال جدید هر ماه با اعزام کاروان‌ های سلامت به یکی از روستاها، خدمات درمانی و آموزشی را به مردم ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه شعار امسال کاروان‌ های سلامت «ما خدمت را به مردم می‌ بریم» است، افزود: سال گذشته نیز کاروان‌ های سلامت در بخش های انابد و مرکزی و دیگر مناطق شهرستان برگزار شد و امسال همزمان با هفته هلال احمر، اجرای این طرح‌ ها آغاز خواهد شد.

جوان همچنین گفت: در راستای تحقق شعار «در هر خانواده یک امدادگر»، سال گذشته حدود ۳ هزار نفر در دوره‌ های آموزش همگانی شرکت کردند.

وی ادامه داد: این آموزش‌ ها در مساجد، مدارس و در قالب طرح دادرس برگزار شد و شامل آموزش‌ های پناه‌ گیری، مخاطرات، امداد و کمک‌ های اولیه برای دانش‌ آموزان و اقشار مختلف مردم بود.

وی با دعوت از مردم برای حضور در این دوره‌ها تصریح کرد: تمامی آموزش‌های هلال احمر به‌ صورت رایگان و همراه با گواهینامه معتبر ارائه می‌ شود و شهروندان می‌ توانند از این ظرفیت بهره‌ مند شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر بردسکن با اشاره به فعالیت خانه‌ های هلال گفت: هم‌اکنون چهار خانه هلال در شهرستان فعال است و تلاش می‌ کنیم با توسعه این مراکز، خدمات آموزشی و فرهنگی در روستاها گسترش یابد.

وی افزود: نیروهای هلال احمر در مناسبت‌ های مختلف فرهنگی حضور فعال دارند و در قالب هیئت جوانان حضرت علی‌ اکبر (ع) و طرح «قدم به قدم در مسیر بهشت» خدمات متعددی ارائه کرده‌ اند.

جوان خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، تیمی از امدادگران شهرستان به مشهد اعزام شدند و در جابه‌جایی سالمندان با ویلچر در اماکن مختلف خدمت‌ رسانی کردند.

وی همچنین از اجرای مانورهای تخصصی امدادی در سال جاری خبر داد و گفت: با همکاری فرمانداری و ستاد مدیریت بحران شهرستان، مانورهای اسکان اضطراری، سیلاب و حوادث جاده‌ای در طول سال برگزار خواهد شد تا آمادگی نیروهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.

رئیس جمعیت هلال احمر بردسکن تأکید کرد: هدف از برگزاری این مانورها، شناسایی نقاط ضعف و تبدیل آن‌ها به نقاط قوت برای حضور مؤثرتر در شرایط بحرانی و حوادث است.