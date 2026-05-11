عضو هیئتمدیره جامعه حرفهای مؤسسات آموزشی گردشگری کشور گفت: برگزاری رویدادهای فکری و مشارکتی در حوزه گردشگری میتواند راهگشای مسیرهای تازهای در دوران بحران برای فعالان این حوزه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حبیبه روزبهانی اظهار کرد: در شرایطی که چالشهای اقتصادی، نیازمند بازنگری در مدلهای سنتی کسبوکار است، برگزاری رویدادهای فکری و مشارکتی میتواند راهگشای مسیرهای تازه باشد.
عضو هیئت مدیره جامعه حرفهای مؤسسات آموزشی گردشگری کشور ادامه داد: در این راستا چهار کارگاه تخصصی توسط موسسه ترنم گردشگری پایدار سیفیه ملایر و با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی استان همدان و مجموعه هتلهای بینالمللی باباطاهر برگزار شد تا فعالان گردشگری استان بیش از پیش با موضوع گردشگری در بحران آشنا شوند.
او با بیان اینکه خوشبختانه هر چهار کارگاه با استقبال خوب فعالان برجسته حوزههای گردشگری، صنایعدستی و راهنمایان گردشگری مواجه شد، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این کارگاهها تلاش برای افزایش تابآوری جامعه هدف و ارائه راهکارهای موثر به فعالان در شرایط کنونی بود.
روزبهانی با اشاره به ضرورت برگزاری کارگاههای آموزشی در دوران بحران، اضافه کرد: این دورهها با حضور اساتید مجرب گردشگری برگزار شد و کنشگران به ارائه مفاهیم تخصصی پرداختند، همچنین سعی شد با ارائه دیدگاههای نوین در زمینه مدیریت بحران و توسعه پایدار، زمینهای برای گفتوگوهای عمیقتر فراهم شود.
مدیر مؤسسه ترنم گردشگری پایدار سیفیه ملایر با بیان اینکه ویژگی متمایز این کارگاهها، رویکرد مشارکتی آنها بود، گفت: شرکتکنندگان در قالب گروههای کوچک، از طریق روشهای گفتوگو محور، به بررسی چالشهای میدانی خود پرداخته و راهکارهای آن را نیز پیدا میکردند.
او تصریح کرد: این مدل کارگاهها که بر ریشهیابی مسائل و یافتن راهحلهای خلاقانه از طریق تعامل میان همفکران استوار است، میتواند پلی میان نیازهای واقعی کسبوکارهای خرد و حمایتهای نهادی ایجاد کند.