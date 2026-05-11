به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ازپکن، گوئو جیاکان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برنامه سفر آتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین و انتظارات چین از این سفر گفت: بنا بر دعوت رئیس جمهور شی جین‌پینگ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار است یک سفر رسمی به چین داشته باشد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه چین، این دومین دیدار بین رؤسای جمهور چین و آمریکا پس از دیدار آنها در بوسان در اکتبر سال گذشته و نیز اولین سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در نه سال گذشته است.

جیاکان افزود: روسای جمهور دو کشور قرار است در پکن، در مورد مسائل مهم مربوط به روابط چین و آمریکا و همچنین صلح و توسعه جهانی تبادل نظر کنند.

این سخنگو افزود: دیپلماسی سران چین و آمریکا نقشی راهبردی و غیرقابل جایگزین در روابط دو کشور ایفا می‌کند. چین مایل است همراه با آمریکا و بر پایه روحیه برابری، احترام و منافع متقابل، همکاری‌ها را گسترش دهد و اختلافات را مدیریت کند تا ثبات و قطعیت بیشتری به جهان آکنده از آشوب و تحول کنونی تزریق شود.