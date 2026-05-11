به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دادستانی کل کشور «سامانه دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»؛ «ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» به آدرس https://dadsetani.ir/ehtekar را راه‌اندازی کرده است.

این سامانه با هدف جلب مشارکت عمومی و تسهیل در دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات اقتصادی از جمله گران‌فروشی، احتکار عمده و هرگونه اخلال در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی ایجاد شده است تا اطلاعات و گزارش‌های مردمی به‌صورت هدفمند جمع‌آوری و بررسی شود.

راه‌اندازی این سامانه در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با اخلال‌گران در نظام توزیع کالا‌های اساسی انجام شده و شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و مستندات خود را درباره موارد تخلف از طریق این بستر ثبت کنند.

در همین راستا تأکید شده است دادستان‌های سراسر کشور موظفند در چارچوب قانون و با بهره‌گیری از گزارش‌های دریافتی، با اخلال‌گران در امر تأمین و توزیع مایحتاج عمومی با قاطعیت و سرعت برخورد کنند.

مشارکت مردم در گزارش تخلفات می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی شبکه‌های اخلال در بازار و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی ایفا کند.