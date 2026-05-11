رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: آموزش به زبان دوم در دانشگاههای بزرگ ایران ، پیشنیازی برای ورود نظام آموزش عالی به عرصه آموزش فرامرزی و تحقق دیپلماسی علمی است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از روابط عمومی سازملان امور دانشجویان، دکتر حبیبا در نشست مجازی «آموزش به زبان دوم ویژه دانشجویان بینالملل» با بیان اینکه نظام آموزش عالی کشور با توجه به تغییرات فرهنگی و کاهش تقاضا در برخی دانشگاهها، نیازمند تحول جدی است؛ گفت: برخی دانشگاههای غیردولتی و حتی دولتی با بحران کاهش دانشجو و صندلیهای خالی روبهرو هستند به همین منظور باید برای پایداری و ارتقای شأن نظام آموزش عالی چارهاندیشی شود
جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی در برنامه هفتم توسعه
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه کشور گفت: در این برنامه، تکلیف جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی با حفظ کیفیت آموزش به سازمان امور دانشجویان محول شده است.
وی از انجام اقدامات مؤثر در حوزه جذب دانشجویان بینالملل خبر داد و افزود: با هماهنگی نهادهای مرتبط از جمله وزارت امور خارجه، فراجا و پلیس مهاجرت، موفق شدیم مصوبهی اقامت بهطول دوره تحصیل برای دانشجویان بینالملل را دریافت کنیم که اقدامی بزرگ در تسهیل تحصیل آنان محسوب میشود.
وی همچنین به برگزاری آزمون زبان فارسی بهصورت متمرکز و منظم اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، آزمون زبان فارسی با همکاری سازمان سنجش برگزار شد تا نظاممندسازی در ارزیابی دانشجویان بینالملل محقق شود.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاههای بزرگ کشور باید در جذب دانشجویان بینالمللی فعالتر شوند؛ اظهار کرد: دانشگاههای کوچکتر در این حوزه علاقهمندتر هستند، اما انتظار میرود دانشگاههای تراز اول با توان علمی و رتبهبندی جهانی خود، سکانداری این مسیر را برعهده بگیرند.
اجرای طرحهای تحولی در حوزه بینالملل
دکتر حبیبا، با بیان اینکه سازمان امور دانشجویان در سال گذشته چند طرح مهم «۱- اعطای اختیار بورس تحصیلی به دانشجویان مستعد بینالملل در ۵۰ دانشگاه بزرگ کشور، ۲- راهاندازی سامانه «اَدَب» برای امور آموزشی دانشجویان بینالملل، ۳- توسعه برنامه آموزش به زبان دوم در ۳۰ دانشگاه بزرگ دولتی را به مرحله اجرا رسانده است.
وی درباره سامانه ادب افزود: این سامانه که با تلاش شبانهروزی همکاران در شرایط سخت جنگی توسعه یافت، فرایندهای مربوط به دانشجویان بینالملل را تسهیل کرده است و دانشگاهها موظفاند هرچه سریعتر از سامانه قبلی به این سامانه منتقل شوند.
آموزش به زبان دوم؛ راهی برای برندسازی دانشگاههای ایرانی
دکتر حبیبا آموزش به زبان دوم را فرصتی برای برندسازی و تقویت مرجعیت علمی دانشگاهها دانست و گفت: دانشگاههای دنیا امروز به سمت آموزش فرامرزی و دورههای آنلاین حرکت کردهاند؛ ما نیز باید از این مسیر عقب نمانیم. در حال حاضر در برخی کشورها از جمله انگلستان، تعداد دانشجویان آنلاین از دانشجویان حضوری خارجی بیشتر است.
گام بعدی: آموزش فرامرزی و دورههای آنلاین
وی از توافق با معاونت آموزشی وزارت علوم برای صدور مجوز برگزاری دورههای تحصیلات تکمیلی بهصورت کاملاً آنلاین خبر داد و افزود: آموزش به زبان دوم مقدمهای برای گذار جدی به آموزش فرامرزی است. در فضای پسا جنگ، تنها با برنامههای تحولی میتوان آموزش عالی کشور را پویا نگه داشت.
در پایان این نشست، دکتر حبیبا ضمن تقدیر از تلاشهای دانشگاهها در مدیریت آموزش دانشجویان خارجی در دوران جنگ و اعزام ایمن بیش از ۸۵ هزار دانشجوی بینالملل به کشورهایشان، برای همه مسئولان و خانوادهها آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.