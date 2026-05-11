سرپرست معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، از صدور ۱۳ فقره موافقت اصولی تاسیسات گردشگری از ابتدای سال ۱۴۰۵ در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا بردبار با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در راستای توسعه پایدار استان کرمان بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ بنا به درخواست متقاضیان در حوزه تاسیسات گردشگری و اقامتی، ۱۳ فقره موافقت اصولی توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان صادر شده‌است.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری کرمان تصریح کرد: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در این موافقت اصولی‌های صادره بیش‌از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و با آغاز فعالیت این تاسیسات گردشگری و اقامتی به‌صورت مستقیم برای ۱۷۵ نفر اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد.

او در ادامه بیان کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری استان کرمان، با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، طبیعی و فرهنگی این استان، نقشی کلیدی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع متوازن ثروت ایفا می‌کند و تحقق این مهم، با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و هدایت هدفمند منابع مالی میسر خواهد شد.

بردبار در پایان خاطرنشان کرد: در این مسیر، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان با همراهی کامل در کنار فعالان این عرصه قرار گرفته و با تسهیل و تسریع فرآیند صدور موافقت‌های اصولی، اعطای مجوز‌های قانونی و معرفی سرمایه‌گذاران و طرح‌های واجد شرایط به بانک‌های عامل برای بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره، بستر امن و مطمئنی را برای ورود نقدینگی به بخش زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری استان فراهم آورده است.