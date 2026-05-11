فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح «حکاک» با هدف تشدید پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این استان خبر داد.

اجرای طرح «حکاک» برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ یوسف باقری گفت: در جریان اجرای این طرح، اقدامات لازم در زمینه شناسایی تخلفات مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، برخورد با بنگاه‌های املاک متخلف و همچنین اجرای احکام قضایی صادره انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: طرح «حکاک» با هدف صیانت از اراضی زراعی و باغی، مقابله قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از تضییع سرمایه‌های ملی اجرا می‌شود.

باقری افزود: این طرح به صورت مانوری در یکی از شهرستان‌های بحرانی استان که بیشترین میزان تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را داشته، اجرا شده و بیانگر عزم جدی دستگاه‌های مسئول برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.

وی گفت: طرح حکاک چهار هدف اصلی شامل اجرای عملیات در شهرستان‌های دارای بیشترین تخلفات تغییر کاربری، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، رسیدگی به احکام قضایی جاری و معوق و نیز برخورد با بنگاه‌های املاک متخلفی که در تغییر کاربری‌های غیرمجاز نقش دارند را دنبال می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان خاطرنشان کرد: این عملیات در چارچوب وظایف قانونی جهاد کشاورزی در صیانت از اراضی کشاورزی و با حضور تمامی یگان‌های حفاظت امور اراضی شهرستان‌ها و یگان‌های مرتبط دستگاه‌های متولی، با همکاری نیروی انتظامی و نماینده دستگاه قضایی انجام شده است.

وی با اشاره به انتخاب شهرستان سامان به عنوان نخستین محل اجرای این طرح گفت: با هماهنگی مقامات قضایی استان، دستورات لازم برای اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی صادر و در اختیار تیم‌های عملیاتی قرار گرفته است.

باقری تأکید کرد: یگان حفاظت امور اراضی با جدیت و آمادگی کامل از اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه ملی و پشتوانه امنیت غذایی کشور صیانت می‌کند و اجازه نخواهد داد سودجویان با تغییر کاربری غیرمجاز به این منابع ارزشمند آسیب وارد کنند.