به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان قیروکارزین گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مشاهده جسد در اطراف این شهرستان، ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

سرهنگ امید آسا بیان کرد: ماموران انتظامی در بررسی‌های اولیه باخبر شدند که جسد متعلق به خانمی ۳۶ که بر اثر اصابت شیء سخت از نوع سنگ به سرش به قتل رسیده است.

وی بیان کرد: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات تخصصی متوجه شدند متهم به استان آذربایجان شرقی متواری شده و خود را مخفی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قیروکارزین با بیان اینکه کارآگاهان پس از اخذ نیابت قضایی به آن استان اعزام شدند و با همکاری کارکنان انتظامی شهرستان آذرشهر، قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند و به قیروکارزین انتقال دادند گفت: قاتل ۳۶ ساله، علت و انگیزه قتل را اختلافات شخصی و سرقت طلاجات مقتول اعلام کرد و سپس وی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.