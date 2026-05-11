به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا رضایی با اعلام این خبر گفت: طی یکسال گذشته، در مجموع ۱۶۴ هزار دستگاه کامیون حامل بیش از ۲ میلیون و ۳۲۹ هزار تن کالا از پایانه مرزی تمرچین تردد کرده‌اند که نشان‌دهنده نقش مهم این مرز در مبادلات تجاری کشور است.

وی با اشاره به جزئیات تردد در بخش حمل یکسره و ترانزیت افزود: در این حوزه، ۹۴ هزار و ۱۳۶ دستگاه کامیون ترانزیتی با مجموع یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۲۰ تن کالا از مرز تمرچین عبور کرده‌اند که از این میزان، ۴۹ هزار و ۷۴ دستگاه کامیون خروجی با حمل ۸۶۵ هزار و ۲۳۶ تن کالا و همچنین ۴۵ هزار و ۶۲ دستگاه کامیون ورودی با ۵۰ هزار و ۹۸۴ تن کالا بوده است.

شکری ادامه داد: در بخش تخلیه و بارگیری نیز، ۵۶ هزار و ۴۲۰ دستگاه کامیون وارد محوطه مرزی تمرچین شده‌اند که در مجموع یک میلیون و ۲۱۳ هزار و ۲۵۱ تن کالا در این پایانه تخلیه و به کامیون‌های عراقی بارگیری شده است.

مدیرپایانه مرزی تمرچین یادآور شد: روند رو به رشد تردد و جابه‌جایی کالا در مرز تمرچین، بیانگر ظرفیت بالای این پایانه در توسعه تجارت مرزی و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد منطقه است.