۲ دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در فسا کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: در گزارش مردمی مبنی بر نگهداری موتورسیکلت قاچاق در منزل مسکونی یکی از محلات این شهر، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ معلم قرار گرفت.
سرهنگ لطف الله محمدی افزود: ماموران پلیس ضمن بازرسی محل، ۲ دستگاه موتورسیکلت قاچاق و مقادیری اقلام ممنوعه را در این شهرستان کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان فسا با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلتهای مکشوفه را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: موتورسیکلتهای قاچاق برای تعیین تکلیف به پارکینگ منتقل و یک نفر در این خصوص با پرونده متشکله روانه مرجع قضائی شد.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.