رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان دورود گفت: عملیات اجرایی شروع بهکار ساخت دوربرگردان استاندارد در جاده اصلی دورود ازنا و در محدوده مجتمع خدماتی رفاهی باران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمود قائدرحمتی اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، ساماندهی مسیر و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه اجرا میشود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح بهصورت امانی و توسط اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دورود، با استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد در دست اجرا است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان دورود اضافه کرد: این اقدام در راستای ارتقای سطح خدماترسانی و بهبود زیرساختهای جادهای شهرستان اجرا می شود.