ساخت دو واحد آموزشی با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد تومان در شهرستان داراب آغاز و سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش به بهره برداری رسید.

عسکری نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ساخت ۲ واحد آموزشی ۱۲ کلاسه خیرساز حاج مجاهد با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد تومان آغاز شد و سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش خیرساز با هزینه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان با ظرفیت ۷۰۰ نفر در این شهرستان به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه در این مراسم از ۱۵ نفر از معلمان نمونه و خیران شهرستان داراب تقدیر شد ، افزود : ۱۵۰ سری جهیزیه هم به ارزش ۲۲ میلیارد تومان با مشارکت کمیته امداد و خیران به زوج‌های جوان دارابی اهدا شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.