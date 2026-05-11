معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در مرکز سامانه ۱۲۴، پاسخگوی مسائل و مشکلات حوزه بازرگانی و سرمایه‌گذاری مخاطبان بود.

پاسخگویی به مسائل و مشکلات حوزه بازرگانی و سرمایه‌گذاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیک‌افروز با حضور در مرکز سامانه ۱۲۴، پاسخگوی مستقیم و برخط دغدغه‌ها و مطالبه‌های ساکنان و فعالان اقتصادی کیش شد.

بخش قابل توجهی از تماس‌ها در حوزه بازرگانی و سرمایه‌گذاری مطرح شد.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، درخواست‌های مردمی فعالان بازار با عناوین بخشودگی اجاره غرفه‌ها، کاهش هزینه‌های نگهداری بازار‌ها و قسط بندی عوارض ورود خودرو را بررسی کرد.

نیک افروز در پاسخ به دغدغه فعالان اقتصادی درباره تأمین نقدینگی، از پیگیری سازمان منطقه آزاد کیش برای به تعویق انداختن اقساط تسهیلات بانکی و تدوین سازوکار‌های قانونی برای تسهیل خروج کالا از کیش خبر داد.

او افزود: این اقدام می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های تجاری و تقویت گردش سرمایه در بخش خصوصی کمک کند.

طرح پاسخگویی مستقیم مسئولان به تماس‌های مردمی با هدف تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم، افزایش شفافیت در فرآیند‌های مدیریتی و تسهیل رسیدگی به مطالبات ساکنان کیش دنبال می‌شود.

ایجاد زمینه تعامل سازنده بین مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش و ذی‌نفعان و تسریع بخشی به روند پیگیری مسائل از مهمترین دلایل برگزاری این طرح است.

محمدمهدی مسلم‌خانی، معاون عمرانی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، هفته آینده ۲۷ اردیبهشت با حضور در سامانه ۱۲۴ پاسخگوی مطالبات ساکنان و فعالان اقتصادی خواهد بود.