رئیس سازمان بهزیستی کشور از تدوین «سند ملی جامع توانبخشی» با همکاری وزارت بهداشت خبر داد و گفت: حق پرستاری تا ۸۰ درصد و یارانه خدمات افراد دارای اوتیسم و ضایعه نخاعی نیز ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از اقدامات سازمان بهزیستی در ایام جنگ و همچنین برنامه‌های تحول‌محور این سازمان در حوزه توانبخشی ارائه کرد.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی در دوران جنگ گفت: این سازمان در حوزه صیانت از جان مددجویان، ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزش تاب‌آوری، توانمندسازی و جلب مشارکت‌های مردمی اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خانواده‌محوری را از مهم‌ترین سیاست‌های این سازمان عنوان کرد و افزود: در این رویکرد، ارائه خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل در کنار توسعه مراکز روزانه، کاهش مدت اقامت در مراکز شبانه‌روزی و ارتقای کیفیت خدمات دنبال می‌شود.

به گفته وی، هم‌اکنون ۳۰۶ خانه حمایتی در کشور فعال است که ۴۰ خانه از این تعداد در سال گذشته راه‌اندازی شده است.

حسینی همچنین از پیشنهاد افزایش یارانه خدمات توانبخشی خبر داد و گفت: حق پرستاری تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. یارانه خدمات افراد دارای اوتیسم و ضایعه نخاعی نیز ۹۰ درصد افزایش می‌یابد و یارانه ویزیت در منزل با رشد ۱۰۰ درصدی همراه خواهد بود که این پیشنهادها در مراحل قانونی قرار دارد.

وی با اشاره به توسعه خدمات ویژه افراد دارای اختلال طیف اوتیسم افزود: ۹ مرکز شبانه‌روزی موقت برای کودکان زیر ۱۴ سال ایجاد شده و ۱۰ مرکز جدید نیز در سال جاری راه‌اندازی می‌شود. همچنین دو مرکز روزانه ویژه افراد بالای ۱۴ سال فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. برای نخستین بار نیز ردیف بودجه‌ای برای بیمه کارفرمایی، خویش‌فرمایی و بیمه کاری افراد دارای اوتیسم در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تشخیص زودهنگام اوتیسم در دو سالگی، غربالگری از طریق سامانه‌های الکترونیکی، ارجاع به ۱۲۲ مرکز تخصصی و استفاده از نظام آی‌سی‌اف برای تعیین شدت معلولیت را از برنامه‌های مهم این حوزه عنوان کرد.

حسینی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در روند توانبخشی گفت: بسته‌های آموزشی ویژه مربیان و والدین تهیه شده و دبیرخانه توانمندسازی والدین افراد دارای اوتیسم نیز راه‌اندازی شده است. همچنین انجمن اولیا، مربیان و خیرین در مراکز روزانه و شبانه‌روزی با هدف توانمندسازی، مشارکت و نظارت تشکیل شده‌اند.

وی از گسترش خدمات توانبخشی از راه دور نیز خبر داد و گفت: بیش از هزار مرکز روزانه این خدمات را ارائه می‌کنند و در سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۶۱۷ نفر از این خدمات بهره‌مند شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود این خدمات در سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۰۰ درصدی توسعه یابد.

به گفته وی، استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص شدت و نوع معلولیت در کمیسیون‌های تخصصی آی‌سی‌اف نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور توانبخشی هنری، ورزشی و معنوی را از دیگر محورهای جدید سازمان عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی خانه‌های هنر در پنج استان، تجهیز بیش از هزار و ۶۰ مرکز به اتاق هنر، ایجاد ۱۴۳ پایگاه هنری روستایی، راه‌اندازی گالری اینترنتی بین‌المللی برای عرضه آثار هنری و برگزاری جشنواره‌های تئاتر، قرآن، عترت و نماز در برنامه قرار دارد.

وی افزود: در حوزه ورزش نیز در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ هزار نفر تحت پوشش خدمات ورزشی قرار گرفتند و این تعداد در سال جاری به ۳۰ هزار نفر خواهد رسید.

حسینی همچنین با اشاره به توسعه خدمات پیشگیری اظهار کرد: علاوه بر غربالگری‌های گسترده بینایی، شنوایی و اوتیسم، ۱۸۰ مرکز مشاوره ژنتیک در کشور فعال هستند. همچنین استفاده از ظرفیت مراکز مثبت زندگی، طرح «سلام محله» و برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) که ۶۱۱ هزار نفر را در مناطق شهری و روستایی تحت پوشش دارد، در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از خدمات سازمان بهزیستی تقدیر کردند و امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم کیفیت و گستره خدمات به جامعه هدف را بیش از پیش ارتقا دهیم.