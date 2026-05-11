رئیس شورای شهر قزوین با تشریح عملکرد مدیریت شهری در سال ۱۴۰۴، از اجرای پروژههای عمرانی جدید از جمله احداث بلوار ۶۵ متری دانشگاه آزاد تا جاده اسماعیلآباد، اصلاح تقاطعهای مهم شهری و توسعه حملونقل عمومی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرجالله فصحیی رامندی در نشست خبری با اصحاب رسانه، سال ۱۴۰۴ را سالی پرتلاش و همراه با حوادث مهم داخلی و امنیتی توصیف کرد و اظهار کرد: حضور مردم قزوین در صحنههای مختلف، نشاندهنده هوشیاری و میهندوستی شهروندان بوده است.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در سه حوزه «امنیت»، «خدمات شهری» و «دیپلماسی» افزود: موفقیت در این سه عرصه میتواند بسیاری از مشکلات کشور و شهر را برطرف کند.
رئیس شورای شهر قزوین در ادامه به دستاوردهای عمرانی و خدماتی شورا اشاره کرد و گفت: افتتاح ساختمان مرکز پژوهشهای شورای شهر، بهرهبرداری از بوستان امیرکبیر، افتتاح پروژه ورزشی مشعلدار، راهاندازی هتل قهرمانی و رستوران خورشیدی، بهرهبرداری از پارکینگ ورزشگاه شهید آیتالله سعیدی و اصلاح هندسی برخی چهارراههای اصلی شهر از جمله پروژههای اجرا شده در سال گذشته بوده است.
فصحیی رامندی همچنین از اجرای پروژههای کلان شهری در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: احداث بلوار ۶۵ متری از دانشگاه آزاد اسلامی تا جاده اسماعیلآباد، اصلاح تقاطع دفاع مقدس و بلوار نسیم شمال و اجرای پروژه جاده بهشت فاطمه در اولویت برنامههای عمرانی قرار دارد.
وی با اشاره به افتتاح چند دستگاه اتوبوس جدید در هفته گذشته، این اقدام را در راستای تقویت ناوگان حملونقل عمومی و ارتقای خدمات شهری دانست.
رئیس شورای شهر قزوین با تأکید بر عدالتمحوری در ارائه خدمات شهری اظهار کرد: با وجود محدودیتهای مالی، آسفالتریزی و ساماندهی معابر در محلات کمبرخوردار از جمله جبینهدر، مشعلدار و ناصرآباد در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان با اشاره به چالشهای مالی شهرداری گفت: موضوع ارزش افزوده و پرداخت حقوق پرسنل از اولویتهای اصلی مدیریت شهری است و بدهیهای مربوط به پروژه برج پونک نیز به دلیل محدودیتهای بودجهای به طور کامل تسویه نشده، اما تلاش میشود با مدیریت منابع، مشکلات مالی برطرف شود.